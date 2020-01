​Manque d’eau à Fimla : le liquide précieux ne coule plus dans les robinets depuis 2 mois

Depuis plus de trois ans l’arrondissement de Fimla est victime de graves perturbations dans la distribution et l’approvisionnement en eau courant du fait de la Seoh qui, depuis qu’elle a repris cette mission, peine à respecter ses engagements. Une situation catastrophique pour les populations et également pour les réceptifs de cette zone touristique.



C’est la course permanente aux charrettes et de bidons d’eau douce et de citernes vendues à des prix d’or. A ce jour, Ndangane et les communes avoisinantes sont à nouveau sans eau depuis 2 mois. Le ministre de l’Hydraulique, l’Ofor et le ministère du tourisme sont aux abonnés absents.



L’Etat investit des milliards F CFA pour faire la promotion du tourisme au Sénégal et, plus particulièrement dans le Sine-Saloum et laisse fuir les touristes qui délaissent la région par manque de confort en eau, rapporte « Libération ».