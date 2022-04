​Mbaye Niang parle de ses supposées bisbilles avec le sélectionneur Aliou Cissé

Dans l’entretien qu’il a accordé au quotidien Record, l’international sénégalais Mbaye Niang, a parlé de ses supposées bisbilles avec le sélectionneur. Il est revenu sur ce qui s’est réellement passé avec le sélectionneur quand il est venu lui rendre visite à Rennes en 2019.



« Quand il est venu me rendre visite à Rennes… moi j’entends beaucoup de choses, mais il ne s’est rien passé de particulier. Après, il y a eu l’épisode où j’étais blessé et que certainement je n’ai pas été contacté. Mon club avait refusé, à l’époque, que j’aille faire constater ma blessure en sélection. Mais sinon, avec le coach, il ne s’est rien passé de particulier. Juste qu’après, j’étais parti en Arabie Saoudite, donc le coach ne m’a pas sélectionné ensuite », a expliqué le "Lions".



« Moi, le téléphone du coach je l’ai, donc s’il y a un problème demain je suis en mesure de l’appeler. Après, il y a beaucoup de « on dit », mais le plus important comme j’ai toujours dit, c’est Aliou mon sélectionneur et s’il faut régler quelque chose, c’est avec lui, au moment venu on parlera. Pour moi, là, il n’y a pas nécessité de l’appeler. Au bon moment, on parlera et s’il y a une explication à avoir on l’aura comme on a toujours fait. Aliou c’est un coach qui a toujours cru en moi », a soutenu Mbaye Niang.