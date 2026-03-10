​Mboro : les villages de Gatte et Ngomène réclament leur délocalisation face aux impacts de l’exploitation minière

Dans la commune de Mboro (nord-ouest), dans le département de Tivaouane, les populations des villages de Gatte et Ngomène lancent un appel pressant aux autorités et aux Industries Chimiques du Sénégal (ICS) pour leur délocalisation. En cause, les conséquences environnementales et sanitaires liées à l’exploitation minière qui, selon les habitants, rendent leurs conditions de vie de plus en plus difficiles.



Situés presque au cœur de la zone d’exploitation minière, les deux villages vivent au quotidien au contact direct des activités industrielles. Les populations affirment subir de plein fouet les effets de cette proximité, notamment la dégradation de leur environnement et les risques pour leur santé.



« Nous demandons de l'aide, que les ICS nous aident à partir d'ici car la situation est devenue insupportable. Nous vivons aujourd'hui dans un environnement fortement dégradé par les activités minières et industrielles », a déploré le porte-parole des populations.



Selon eux, des analyses environnementales réalisées par des experts ont mis en évidence des niveaux élevés de pollution de l’air, des sols et des ressources en eau dans la zone.



Lors d’une visite officielle dans la localité, le ministre des Mines, Birame Soulèye Diop, ainsi que le ministre de l’Environnement, Daouda Ngom, avaient d’ailleurs pris la mesure de la situation. Les deux membres du gouvernement avaient alors instruit aux Industries Chimiques du Sénégal (ICS), en collaboration avec les autorités administratives et les collectivités territoriales concernées, d’engager des discussions en vue de la délocalisation des villages de Gatte et Ngomène.



En attendant la mise en œuvre de ces instructions, les populations continuent de vivre dans un environnement qu’elles jugent de plus en plus invivable, tout en espérant une réponse rapide des autorités et de l’entreprise minière.