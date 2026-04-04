​Mbour : Ousmane Sonko appelle les jeunes à la discipline et à la résilience

La cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la jeunesse, tenue vendredi à Mbour, a été marquée par une adresse ferme du Premier ministre Ousmane Sonko à l’endroit de la jeunesse sénégalaise. Dans un contexte économique qu’il annonce difficile, le chef du gouvernement a averti les jeunes de possibles périodes éprouvantes à venir. Il les a invités à s’y préparer avec lucidité et résilience, évoquant la mise en œuvre d’une politique d’austérité caractérisée par une réduction drastique des dépenses publiques. Selon lui, ces mesures, bien que contraignantes, s’inscrivent dans une démarche de redressement et de responsabilité budgétaire.



Le Premier ministre a également profité de cette tribune pour interpeller les jeunes sur leur comportement dans l’espace public, en particulier sur les réseaux sociaux. Il a dénoncé la prolifération de propos injurieux et diffamatoires, appelant à un sursaut de responsabilité. « Vous les jeunes, ne vous laissez pas influencer dans ce qui porte atteinte à la cohésion nationale, notamment avec les effets des réseaux sociaux », a-t-il déclaré, les exhortant à faire preuve de discipline et à respecter l’intégrité de chacun.



Dans la même dynamique, il a invité la jeunesse à incarner des valeurs positives et à être « des représentants dignes et fiers de notre identité ». Le Premier ministre a insisté sur l’importance de préserver la cohésion sociale dans un contexte marqué par des influences extérieures croissantes.



Abordant un autre sujet sensible, Ousmane Sonko a réaffirmé la position du gouvernement concernant certaines revendications sociétales, notamment en lien avec les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse que le Sénégal s’apprête à organiser. Il a assuré que l’État ne céderait pas face à ce qu’il qualifie de pressions de groupes défendant l’homosexualité, soulignant la volonté de préserver les valeurs jugées fondamentales du pays.



Enfin, le Premier ministre a évoqué un échange récent avec un ambassadeur étranger, illustrant, selon lui, les tensions et influences internationales sur ces questions. À travers ce discours, il a appelé la jeunesse à rester vigilante, engagée et profondément attachée aux principes d’unité nationale.