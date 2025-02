​Mbour : Un enfant de 6 ans meurt brûlé en jouant au "Kankourang"

Un drame s’est produit mardi dernier à Darou Salam, Mbour, où un enfant de 6 ans, S. Gadiaga, a succombé à de graves brûlures après un jeu inspiré du "Kankourang", une figure mythique de la culture mandingue. L’incident, survenu dans une maison en chantier, est parti d’un feu allumé par quatre enfants, dont trois ont réussi à s’en échapper à temps.



Tout a commencé par une croyance ancestrale : il est interdit de jeter les habits du Kankourang, raconte L'Observateur. S. Gadiaga et ses camarades, bien conscients de cette interdiction, décident de brûler leurs déguisements improvisés, faits de sacs de riz vides, après avoir imité les danses et courses-poursuites du célèbre protecteur mystique.



Armés d’une boîte d’allumettes, ils allument un feu dans une maison en construction et s’amusent à le maintenir en vie. Mais le vent fort du jour attise rapidement les flammes, qui se propagent aux herbes sèches environnantes. En un instant, le feu devient incontrôlable, piégeant les quatre enfants au cœur de l’incendie.



Prise de panique, la petite bande se rue vers la sortie principale. Dans la confusion et la précipitation, S. Gadiaga trébuche et tombe dans les braises. Ses camarades, ne pouvant s’arrêter dans leur fuite désespérée, le piétinent involontairement avant de réussir à quitter le chantier, relate le journal.



Quand les secours sont enfin alertés, il est presque trop tard pour l’enfant grièvement brûlé au second degré. Transporté d’urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro, il succombe à ses blessures peu après son arrivée.