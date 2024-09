​Mbour : le chavirement d’une pirogue fait 4 morts, 3 rescapés et plusieurs portés disparus

C’est aux environs de 16h que l’information s’est répandue comme une trainée de poudre dans la commune de Mbour. Le chavirement est intervenu à 5Km des côtes des Sénégalaises alors que la pirogue venait de prendre départ. Elle était en partance pour Espagne selon les témoignages.



Si nos confrères du journal L’Observateur parlent de 80 candidats à l’émigration irrégulière, un des rescapé semble formel. Lui, il dit que plus de 200 personnes étaient à bord de l’embarcation. Aucune des deux sources n’ont donné le mobile du chavirement.



Toutefois, le candidat rescapé a souligné que le drame s’est produit après le transbordement des candidats dans la grande pirogue stationnée en haute mer via de petites embarcations. À bord 5 femmes et des enfants.



Après moins de 5 km en mer, l’embarcation a commencé à faire des avaries. Le capitaine a poursuivi sa manœuvre, mais il peinait à la contrôler. Face à son entêtement à vouloir braver la mer, l’embarcation de fortune a perdu l’équilibre dans les eaux. « Son entêtement n’a fait qu’empirer la situation. Un mouvement de panique générale s’empare de la pirogue. Les hurlements et déplacements de masse des passagers font valser l’embarcation dans tous les sens. Ce qui a fini par faire chavirer le navire de fortune », a rapporté l’un des rescapés qui a gardé l’anonymat.



Le drame a fait 4 morts, 3 rescapés et pour le moment les autres sont portés disparus. Les habitants de Mbour qui n’avaient pas fini de pleurer leurs morts suite à un récent chavirement, sont encore plongés dans un chagrin incompressible.