​Mbour : un incendie a été déclaré au Lycée Demba Diop

Il y a eu plus de peur que de mal au Lycée Demba Diop de Mbour ce jeudi où s'est déclaré un violent incendie. Le sinistre a dévoré une bonne partie de l’arrière de l’établissement qui jouxte le laboratoire scientifique, rapporte «Vox Populi».



La cause de ce feu provient selon un témoin, d’un groupe d’enfants qui jouaient en cachette dans cette partie du lycée.



Une jeune fille raconte « j’ai aperçu des enfants jouer derrière les classes, juste avant que l’on ne voit les flammes. Aussitôt après, ils ont escaladé le mur pour s’enfuir »



Elle a par ailleurs fait savoir que, l’année dernière, à pareille période, un incendie du même type s’est aussi produit. L’interlocuteur en appelle à la sensibilisation de la population riveraine pour renforcer leur vigilance dans la surveillance des enfants, après leur retour de l’école.



Informés, les sapeurs-pompiers ont éteint les flammes déjà circonscrits en partie par les élèves et enseignants qui se trouvaient sur les lieux.