​Médina : 15 personnes arrêtées pour "proxénétisme et prostitution en bande organisée"

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 7 juin 2026, à l’interpellation de quinze personnes dans le cadre d’une opération de sécurisation menée à la suite de nombreuses plaintes de riverains des secteurs de la Rue 41x20 et de Fass.



D’après le communiqué de la police, les habitants dénonçaient depuis plusieurs semaines des troubles récurrents à l’ordre public au sein de plusieurs habitations de ces quartiers. Les investigations menées par la Brigade de recherches ont permis de confirmer les faits signalés.



Les enquêteurs ont constaté que plusieurs ressortissants sénégalais et originaires de la sous-région occupaient les lieux et s’adonnaient présumément à des activités de prostitution. Les allées et venues incessantes de visiteurs, de jour comme de nuit, ainsi que les nuisances sonores générées par ces activités, perturbaient fortement la tranquillité du voisinage.



Lors de l’intervention policière, certains occupants auraient opposé une résistance verbale aux agents en proférant des insultes et des propos outrageants. Au total, quinze personnes majeures ont été arrêtées, dont douze femmes et trois hommes de nationalité sierra-léonaise. Le groupe est composé de huit Sénégalais et de sept Sierra-Léonais.



Les perquisitions effectuées sur les lieux ont permis la saisie de plusieurs préservatifs ainsi que de seize téléphones portables, qui auraient servi à entrer en contact avec la clientèle.



Entendus par les enquêteurs, les suspects auraient reconnu pratiquer la prostitution via internet. Les trois hommes interpellés auraient, pour leur part, déclaré assurer la sécurité des lieux pour le compte du réseau.



Placés en garde à vue, les mis en cause sont poursuivis pour « proxénétisme, prostitution en bande organisée, outrage à agents et trouble à l’ordre public ». L’enquête se poursuit, selon la police.

