Diplomatie: Le Sénégal remet officiellement les clés de la Maison des Nations Unies à Diamniadio

Un tournant majeur pour la diplomatie régionale. Le gouvernement du Sénégal et l'Organisation des Nations Unies ont formalisé le transfert officiel de la Maison des Nations Unies d’Afrique de l'Ouest, un chef-d'œuvre architectural érigé sur un domaine de 13 hectares au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio.



La cérémonie de signature du protocole d'accord, en vue de la mise à disposition de locaux s'est déroulée, ce vendredi, au ministère des Affaires étrangères.



Ce complexe futuriste et circulaire, conçu selon une démarche écologique rigoureuse respectant les normes de sécurité et d'environnement les plus strictes, est destiné à regrouper l'ensemble des agences onusiennes sous une même bannière.



Plus qu'un simple édifice, ce projet concrétise la volonté des autorités sénégalaises de transformer Dakar en l'une des plateformes de l'ONU les plus importantes au monde.



Pour la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, cet événement marque une avancée majeure pour l'efficacité de l'organisation dans la sous-région.



Dans son allocution, elle a rappelé que « cette Maison des Nations Unies est bien plus qu'un simple complexe de bureaux ». « Elle incarne notre vision commune d'une collaboration plus intégrée, plus efficace et plus cohérente pour soutenir le programme de développement du Sénégal et, plus largement, de toute la sous-région ».



De son côté, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a réaffirmé la dimension symbolique et stratégique de cette infrastructure.



Il a souligné que « plus qu'un édifice, la Maison des Nations Unies d'Afrique constitue un investissement dans la foi dans l'utilité du multilatéralisme », précisant que cette réalisation est « d'abord le résultat d'une volonté politique des plus hautes autorités du Sénégal ».



En offrant ces espaces de modernité fonctionnels, le Sénégal a souhaité placer le personnel onusien dans les meilleures conditions de travail, « dans l'esprit légendaire de la Téranga ».



Alors que s'ouvre la phase d'installation effective des agences, les deux parties s'engagent désormais à consolider ce partenariat.