Coupe du monde 2026 : le Canada arrache le nul face à la Bosnie (1-1)

Le Canada a débuté sa Coupe du monde à domicile par un match nul, ce vendredi à Toronto. Les Canadiens ont fait match nul 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine.
Les joueurs de Jesse Marsch étaient privés de leur capitaine Alphonso Davies. Le latéral du Bayern Munich n'était pas suffisamment remis d'une blessure à une cuisse pour disputer la rencontre.
Le Canada a rapidement été mené 1-0. Malgré leur domination, les Canadiens ont longtemps buté sur le bloc défensif bosnien.
Ils ont finalement trouvé la faille à la 71e minute. Cyle Larin a marqué, servi par Promise David. Le BMO Field de Toronto a explosé de joie.
Dans le temps additionnel (90e+6), Larin a failli offrir la victoire aux siens. Sa frappe a été contrée par un défenseur bosnien.
Le Qatar affronte la Suisse ce samedi 13 juin à 19h00 GMT.
Pour la deuxième journée, le Canada affrontera le Qatar le 18 juin prochain à 22h00 GMT. La Suisse jouera contre la Bosnie le même jour à 19h00 GMT.
Les joueurs de Jesse Marsch étaient privés de leur capitaine Alphonso Davies. Le latéral du Bayern Munich n'était pas suffisamment remis d'une blessure à une cuisse pour disputer la rencontre.
Le Canada a rapidement été mené 1-0. Malgré leur domination, les Canadiens ont longtemps buté sur le bloc défensif bosnien.
Ils ont finalement trouvé la faille à la 71e minute. Cyle Larin a marqué, servi par Promise David. Le BMO Field de Toronto a explosé de joie.
Dans le temps additionnel (90e+6), Larin a failli offrir la victoire aux siens. Sa frappe a été contrée par un défenseur bosnien.
Le Qatar affronte la Suisse ce samedi 13 juin à 19h00 GMT.
Pour la deuxième journée, le Canada affrontera le Qatar le 18 juin prochain à 22h00 GMT. La Suisse jouera contre la Bosnie le même jour à 19h00 GMT.
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