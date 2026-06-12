Mali: au moins 12 civils tués par l'armée et l'Africa Corps russe dans la région de Tombouctou

Selon plusieurs sources locales – notabilités et ressortissants de la zone –, les soldats maliens et leurs partenaires russes de l'Africa Corps ont débarqué jeudi 11 juin au matin dans le village d'Echelle, cercle de Tonka, dans la région de Tombouctou. C'était le jour de la foire hebdomadaire.



« L'incursion a débuté par l'encerclement du marché », précise Tilla Ag Zeini, secrétaire général de l'association locale de défense des droits humains CD-DPA. Les soldats maliens et leurs partenaires russes ont ensuite « exécuté plusieurs forains (commerçants, NDLR) avant de piller les étals », sans qu'aucun combat ne soit rapporté. Les sources jointes par RFI rapportent jusqu'à 15 victimes.



L'association CD-DPA en confirme 12, dont une femme. Deux véhicules chargés de marchandises et des motos ont également été emportées par les militaires, d'autres brûlées sur place.



Les jihadistes du Jnim (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) sont actifs dans la zone. En quelques mois, ils ont même perpétré trois assassinats ciblés à Tonka : un maître coranique le mois dernier, un responsable d'une organisation de jeunesse en mars, et une jeune tiktokeuse en novembre 2025. À chaque fois, c'est le soutien affiché à l'armée ou la proximité supposée des victimes avec les militaires qui leur avait valu d'être exécutées, suscitant effroi et indignation au sein de la population.



L'armée malienne n'a pas communiqué sur son opération meurtrière dans le marché d'Echel. Dans son dernier communiqué, l'Etat-major a revendiqué la « neutralisation d'une dizaine de terroristes » lors de frappes aériennes mercredi 10 juin à Beledega, dans la région de Ségou.