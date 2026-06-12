UCAD : le Collectif des Amicales annonce la reprise de son plan d’action à partir du 15 juin 2026

Le Collectif des Amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) compte reprendre son plan d'action à compter du lundi 15 juin 2026, annonce-t-il dans un communiqué. Le mouvement étudiant met fin à toute discussion avec le comité du dialogue social et affirme que la mobilisation se poursuivra « jusqu'à la satisfaction pleine et entière des revendications inscrites dans la plateforme de février 2026 ».



Selon les étudiants, depuis le 9 février, les acteurs du dialogue social avaient suspendu les actions du mouvement étudiant afin de trouver une sortie concertée à la crise. Malgré cet engagement, le conseil académique composé des doyens de facultés, des directeurs d'écoles et instituts ainsi que des professeurs s'est réuni la veille et a décidé de maintenir la suspension des amicales.



L'amicale estime que la communauté estudiantine est témoin des « agissements des autorités universitaires depuis la suspension ». Elle énumère plusieurs griefs : « droits des étudiants bafoués, notes gelées sur les plateformes, étudiants sanctionnés pour de simples omissions dans les notes, problèmes liés à la sélection des étudiants de la FST et de la FSJP, et bien d'autres pratiques qui compromettent l'avenir académique des jeunes».



Face à cette situation, le Collectif lance un appel à toutes les forces vives de la nation pour soutenir ses revendications. « Nous exigeons justice pour le camarade tué, la protection des droits étudiants et la fin des mesures arbitraires », demandent les étudiants.



Selon eux, si les autorités persistent dans leur mutisme et leur mépris, « la mobilisation estudiantine entrera dans une phase de confrontation directe et les conséquences seront entièrement de leur responsabilité ».



« Assez ! Le Collectif ne reculera pas, et si nos droits continuent d'être bafoués, nous ferons entendre notre voix par tous les moyens nécessaires », conclut l'amicale.



