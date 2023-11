​Mise en liberté provisoire encore refusée pour Hannibal Djim

Mohamed Samba Djim, dit « Hannibal » dans les réseaux sociaux reste en détention. Pour la cinquième fois, le parquet et le juge ont opposé un refus à sa demande de mise en liberté provisoire. Pour rappel, Hannibal Djim est en prison depuis le 14 février passé pour financement d'activités séditieuses et subversives, appel à l'insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'Etat et apologie de la violence.



Dans le cadre de cette information judiciaire, Kopar Express et X ont été visés par le parquet. En exécution d'une délégation judiciaire, Seydou Ba, qui détient 25 parts dans le capital de la plateforme de collecte et de transfert d'argent Kopar Express, a été écroué en début mars pour financement d'activités de nature à compromettre la sécurité publique.