​Mondial 2022 – Tirage au sort : Sénégal dans le chapeau 3

Les « Lions » devront attendre vendredi pour connaitre leurs adversaires de la Coupe du monde 2022. Mais d’ores et déjà, le Sénégal sait qu’il est logé dans le chapeau 3. Un chapeau qu’il partage avec le Japon, l’Iran, la Serbie, le Maroc, la Corée du Sud et la Pologne.



Les champions d’Afrique ne pourront pas croiser les quatre autres pays africains qualifiés : à savoir le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, et le Ghana. « Les équipes d’une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe à l’exception de l’UEFA », précise la FIFA.



Le chapeau 1 est constitué de la Belgique, du Brésil, de la France (tenante du titre), de l’Argentine, de l’Angleterre, de l’Espagne, du Portugal. Le Qatar, pays organisateur, sera évidemment tête de série.



La détermination des chapeaux est faite selon le classement FIFA. Le tirage au sort du Mondial sera effectué vendredi 1er avril à 16 heures GMT à Doha, la capitale qatarie.