​Mondial de football : Abdou Fall estime que la manière de perdre des Lions est à l'origine de la colère des supporters

L'ancien ministre d'État Abdou Fall estime que la vive réaction des supporters sénégalais après l'élimination des Lions ne s'explique pas tant par les défaites que par la manière dont elles ont été concédées. Invité du Jury du Dimanche sur iRadio, il a souligné que le Sénégal avait dominé ses trois adversaires sans parvenir à transformer cette supériorité en victoires.



« En vérité, ce qui a créé ces colères, c'est moins les défaites en tant que telles que la manière de perdre », a déclaré Abdou Fall. Selon lui, les Lions n'avaient « a priori aucune raison » de s'incliner lors de leurs trois rencontres, tant ils avaient pris l'ascendant sur leurs adversaires, notamment en première période.



L'ancien ministre d'État a particulièrement insisté sur le dernier match, au cours duquel le Sénégal avait pourtant pris l'avantage avant de laisser filer la victoire. « On n'a pas su gérer notre victoire qui était entre les mains », a-t-il regretté. Pour les deux premières rencontres, il estime que l'équipe n'a pas su capitaliser sur sa domination, permettant ainsi à ses adversaires de renverser la situation.



Pour Abdou Fall, la frustration des supporters tient au fait qu'aucune des équipes victorieuses ne s'est montrée supérieure au Sénégal sur le plan technique ou tactique. « Si les gens avaient vu que les adversaires étaient supérieurs à nous, il n'y aurait pas eu de problème. Mais aucune des équipes qui nous a vaincus ne nous a montré sur le terrain qu'elle était techniquement ou tactiquement meilleure que nous, et pourtant nous avons perdu », a-t-il affirmé.



Au-delà du cas sénégalais, Abdou Fall observe que cette difficulté a concerné plusieurs sélections du continent. « Ce qui me frappe, c'est que presque toutes les équipes africaines ont perdu de la même façon », a-t-il conclu lors de son passage dans l'émission Jury du Dimanche diffusée sur iRadio.