​Mort d’Abdoulaye Ba : un mois après, sa famille réclame toujours le rapport d’autopsie

Etudiant en deuxième année de médecine, Abdoulaye Ba a retrouvé la mort, le 09 février 2026, suite à une chute du 4e étage du bâtiment où il logeait à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), lors des récents affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants. Un mois après le drame, la famille du défunt réclame toujours le rapport d'autopsie officiel, malgré sa fuite sur les réseaux sociaux.



« Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas et nous continuons toujours à prier les autorités de nous aider à entrer en possession du rapport d'autopsie. Jusqu'à présent, à part ce que nous entendons dans les médias, nous ne connaissons pas encore des circonstances de décès d'Abdoulaye Ba », a déclaré son oncle, Mamadou Diouldé Ba, sur les ondes de la Radio Futur Média.



Selon M. Ba, ce rapport donnera l'opportunité à la famille de «déterminer si des questions doivent être soulevées pour clarifier les circonstances du décès» de l'étudiant. «C'est ce que nous demandons parce que comme on l'a dit, on a accepté son décès. Il ne devait pas passer le 9 février, Dieu l'a voulu ainsi, c'est vrai, mais on n'aurait pas souhaité que ce soit dans ces circonstances-là », a-t-il martelé.



Pour rappel, le rapport d’autopsie qui avait fuité sur les réseaux a révélé que le jeune étudiant est mort suite à « polytraumatisme » avec hémorragies internes massives. Des fractures thoraciques et une hémorragie cérébrale indiquent un impact violent, écartant une cause naturelle.