Soudan… Washington inscrit les « Frères musulmans » sur la liste du terrorisme mondial

Le département d’État américain a annoncé ce lundi l’inscription des Frères musulmans soudanais sur la liste des terroristes mondiaux spécialement désignés, avec l’intention de les classer également comme organisation terroriste étrangère, dans une démarche visant à isoler le groupe et à tarir ses sources de financement.



Dans un communiqué, le département a indiqué que les Frères musulmans soudanais, composés du « Mouvement islamique soudanais » et de sa branche armée, la « Brigade Al-Bara bin Malik », recourent à la violence contre les civils afin de saper les efforts visant à mettre fin au conflit au Soudan et à promouvoir leur idéologie islamiste extrémiste.



Le communiqué souligne que le groupe a contribué à la guerre en cours au Soudan avec plus de 20 000 combattants, ajoutant qu’un grand nombre d’entre eux ont reçu formation et soutien du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien.



Il précise que les combattants de la Brigade Al-Bara bin Malik ont mené des exécutions de masse contre des civils dans les zones qu’ils contrôlent, et qu’ils ont à plusieurs reprises procédé à des exécutions sommaires de civils en raison de leur origine raciale ou ethnique, ou en raison de soupçons de liens avec des groupes d’opposition.



Par ailleurs, selon des informations rapportées, Abdel Fattah al-Burhan aurait, dans le cadre de négociations, remis à Washington les noms de dirigeants des Frères musulmans et demandé leur inscription sur la liste des organisations terroristes, en échange de ne pas être lui-même désigné et d’échapper à toute poursuite.

Dans les réactions locales, l’ancien Premier ministre soudanais et président de l’Alliance « Somoud »,



Abdallah Hamdok, a salué la décision de l’administration américaine de classer le Mouvement islamique soudanais comme organisation terroriste.

Hamdok a exprimé l’espoir que cette décision contribue à mettre fin à la guerre, à assécher les sources de l’extrémisme et à ouvrir la voie à la construction d’un État civil et démocratique au Soudan.

L’Alliance Somoud a déclaré que « les forces de la révolution attachées à la démocratie saluent cette décision », qu’elle a qualifiée de tardive, après que les Soudanais ont payé un lourd tribut en vies humaines et en biens en raison des actions de ce groupe.

De son côté, l’Alliance fondatrice du Soudan « Ta’sis » a salué la décision du département d’État américain de classer les Frères musulmans au Soudan comme organisation terroriste, qualifiant cette mesure d’importante et d’une réponse aux revendications de la Révolution de décembre.



Dans un communiqué officiel, l’alliance a déclaré : « Ce groupe terroriste et son régime déchu ont déclenché la guerre contre les Forces de soutien rapide qui se sont rangées du côté des choix de la glorieuse révolution, ce qui a conduit les différentes forces révolutionnaires à s’unir sous la bannière de l’Alliance fondatrice du Soudan afin de mettre un terme définitif à ce groupe terroriste et à son projet qui a infligé de graves dommages à l’État et à la société soudanaise. »

