​Moscou : une ex-employée russe de l’ambassade américaine suspectée d’espionnage

Cette femme a travaillé plus de dix ans à l’ambassade américaine de Moscou sans jamais éveiller les soupçons.



Une Russe, employée pendant plus de dix ans à l’ambassade américaine de Moscou, est soupçonnée d’espionnage pour le compte de son pays par les autorités américaines, ont rapporté jeudi plusieurs médias.



De nationalité russe, cette femme a travaillé pour le Secret Service – une agence chargée de missions de protection et d’investigation sur le sol américain et à l’étranger – sans éveiller les soupçons jusqu’en 2016, selon CNN, qui cite un responsable de l’administration.



Contrôle de routine

Lors d’un contrôle de routine, les autorités américaines ont découvert qu’elle avait des entretiens réguliers, non autorisés, avec le FSB, les services de renseignement russes. Cette femme aurait pu avoir accès à des informations confidentielles, note le Guardian, le quotidien britannique ayant été le premier à révéler l’affaire.



"Elle n’avait pas accès à des informations hautement confidentielles", a tempéré un haut responsable de l’administration, cité par la chaîne CNN. "On imagine qu’ils parlent tous au FSB, mais elle leur fournissait beaucoup plus d’informations qu’elle n’aurait dû", a dit ce responsable à la chaîne américaine.



Licenciement

La femme a été renvoyée l’été dernier après que le département d’État lui a retiré son habilitation de sécurité, peu de temps avant qu’une vague d’expulsions de personnel américain ait lieu, à la demande de Moscou, en représailles à des sanctions imposées par Washington, précise le Guardian. Le journal britannique ajoute que le Secret Service n’a pas lancé, de son côté, une enquête exhaustive. "Seule une enquête approfondie par une source extérieure peut déterminer les dommages qu’elle a fait", indique une source du Guardian.



Dans un communiqué cité par les deux médias, le Secret Service reconnaît que tous les ressortissants étrangers "qui fournissent des services dans l’accomplissement de leur mission […] peuvent être l’objet d’une influence du renseignement étranger". Mais à aucun moment ces personnes ont été en mesure "d’obtenir des informations sur la sécurité nationale", ajoute l’agence américaine.



Les relations entre les États-Unis et la Russie sont extrêmement tendues, notamment depuis la campagne de 2016, les services de renseignement américain accusant Moscou d’ingérence dans leur élection. Les divisions entre les deux ex-rivaux de la Guerre froide sont nombreuses, du conflit en Syrie à l’annexion de la Crimée par Moscou ou le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire avec l’Iran.