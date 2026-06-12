​Moundiaye Cissé sur Makhtar Cissé: «Il présente un profil susceptible de favoriser la cohésion nationale et la paix sociale»

Le directeur exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé, salue la nomination de Mactar Cissé à la tête du ministère de l’Intérieur. Pour lui, plusieurs éléments plaident en faveur du nouveau ministre de l’Intérieur, Mactar Cissé.



« Sa qualité de fonctionnaire de haut rang et d'Inspecteur général d'État témoigne d'un parcours professionnel remarquable, marqué par la rigueur, la compétence et le sens de l'État. Son expérience dans l'organisation des dernières élections présidentielles, qui se sont déroulées sans contestation majeure, constitue également un élément rassurant », a-t-il déclaré dans le journal L’Observateur.



Selon le directeur exécutif de l’ONG 3D, celui-ci bénéficie d’une image de personnalité au-dessus des clivages politiques, sans appartenance partisane affichée. «D'abord, il est perçu comme une personnalité au-dessus des clivages partisans et à laquelle aucune obédience politique particulière n'est publiquement attribuée », a-t-il souligné.



En poursuivant, il ajoute : « sa nomination inspire ainsi des présomptions favorables et nourrit l'espoir d'une gestion impartiale et efficace de ce ministère stratégique. Au-delà de son parcours administratif, Mactar Cissé présente également un profil susceptible de favoriser la cohésion nationale et la paix sociale ».



Toutefois, il a estimé que le nouveau ministre doit être «au-dessus de la mêlée » . « L'attente principale à son égard est désormais qu'il demeure fidèle aux principes qu'il a lui-même mis en avant, à savoir l'écoute, l'ouverture, le dialogue et la recherche permanente du consensus. Il devra être un ministre au-dessus de la mêlée, capable de travailler avec l'ensemble des acteurs nationaux, de la société civile aux autorités religieuses, en passant par les partis politiques de la majorité comme de l'opposition », a-t-il avancé.



Le président de l’Ong 3D a par ailleurs mis en lumière sa proximité avec les familles religieuses. « Il entretient des relations de confiance avec de nombreuses familles maraboutiques et autorités religieuses. Cette proximité avec des acteurs qui jouent traditionnellement un rôle de médiation et d'apaisement dans notre société, constitue un atout important », a-t-il soutenu.



Moundiaye Cissé a estimé que Mactar Cissé pourrait jouer un rôle déterminant dans les réformes électorales annoncées par le président de la République. « Je pense également qu'il pourrait jouer un rôle important dans la conduite des réformes électorales annoncées par le président de la République, notamment celles devant aboutir à la mise en place d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI) », a-t-il déclaré, ajoutant que « son expérience, sa crédibilité et sa connaissance des enjeux électoraux pourraient constituer des atouts précieux dans ce processus ».



Il a aussi appelé le nouveau ministre à placer « l’intérêt supérieur de la Nation » au-dessus de toute autre considération. « Nous lui souhaitons donc plein succès dans ses nouvelles fonctions, tout en l'encourageant à toujours placer l'intérêt supérieur de la Nation au-dessus de toute autre considération », a-t-il martelé.