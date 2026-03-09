​Nafila du jour : 10 rakkas pour être « considéré comme celui qui aurait jeûné pendant 50 ans »

10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 3 fois « Inna anzal nahou » et 3 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Celui qui aurait fait cela sera considéré comme celui qui aurait jeûné pendant 50 ans. DIEU lui pardonnera ses péchés. Il ne sentira pas l’obscurité du tombeau et entrera paisiblement au jardin des délices avec notre Prophète MOHAMED (P.S.L). Il y fera entrer ses amis.
