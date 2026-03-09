Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Nafila du jour : 10 rakkas pour être « considéré comme celui qui aurait jeûné pendant 50 ans »



​Nafila du jour : 10 rakkas pour être « considéré comme celui qui aurait jeûné pendant 50 ans »
10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 3 fois « Inna anzal nahou » et 3 fois « Khoul hou allahou ahad ».

Celui qui aurait fait cela sera considéré comme celui qui aurait jeûné pendant 50 ans. DIEU lui pardonnera ses péchés. Il ne sentira pas l’obscurité du tombeau et entrera paisiblement au jardin des délices avec notre Prophète MOHAMED (P.S.L). Il y fera entrer ses amis. 
Autres articles

Fatime Gueye

Lundi 9 Mars 2026 - 16:29


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter