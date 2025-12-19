​Nationalisation de Somair au Niger: Paris ouvre une enquête pour «vol en bande organisée»

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «vol en bande organisé dans le but de servir une puissance étrangère», après «la disparition d'une quantité importante d’uranium» sur un site auparavant exploité par un groupe français au Niger, selon les informations de l’AFP.



Pour rappel, en juin 2025, les autorités du Niger ont nationalisé le site de la Société des mines de l'air (Somair), filiale du géant français Orano, situé à Arlit, dans le nord. Dans la foulée de cette nationalisation, Niamey a décidé de mettre sur le marché international l’uranium produit par le groupe français. Ce dernier, depuis lors, a contesté la décision en engageant une bataille judiciaire.



L'enquête a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).