Ne risquez pas votre avenir : les États-Unis répriment l’immigration illégale



Par l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal Michael Raynor



Comme vous avez pu le constater dans les médias récemment, l'application stricte des lois sur l'immigration est une priorité absolue pour le gouvernement des États-Unis. Des milliers de Sénégalais se rendent chaque année aux États-Unis pour les vacances, le

travail ou les études. L'ambassade des États-Unis à Dakar souhaite partager avec vous quelques conseils pour vous permettre de voyager de manière responsable et d'éviter d'enfreindre les lois américaines sur l'immigration, ce qui pourrait avoir de graves

conséquences. Tenter d'émigrer illégalement est périlleux et présente de graves risques pour votre bien-être ou votre vie. Et si vous tentez d'entrer illégalement aux États-Unis, si vous dissimuler la vérité pour obtenir un visa, si vous travaillez sans autorisation légale ou si vous restez aux États-Unis après l'expiration de votre visa, vous vous exposez à de graves sanctions. Celles-ci comprennent une peine de prison, l'expulsion et une interdiction permanente d'obtenir un visa américain plus tard.



La fraude au visa des États-Unis est lourde de conséquences



La procédure d'obtention d'un visa américain est la plus sûre au monde. Pourtant certaines personnes essaient encore imprudemment de tromper le système en utilisant de faux documents, en ne disant pas la vérité sur leur demande ou en restant sur place après l'expiration de leur visa. Il s'agit là d'exemples de fraude au visa, et ça constitue une infraction grave. Si vous enfreignez la loi de cette manière, vous serez puni et vous pourriez ne plus jamais être autorisé à entrer aux États-Unis.



Entrer ou rester illégalement sur le territoire est risqué et vous expose à une arrestation



Il y a des individus qui pensent pouvoir entrer clandestinement aux États-Unis sans se faire prendre. Ce n’est pas le cas.



En février 2025, les franchissements illégaux de la frontière ont chuté de 94 % par rapport à février 2024, tandis que les arrestations de personnes ayant franchi illégalement la frontière à l'intérieur des États-Unis ont augmenté de 627 %. Si vous tentez de franchir illégalement une frontière américaine ou si vous restez illégalement aux États-Unis, vous serez arrêté, détenu et renvoyé. Vous risquez également de vous voir interdire de revenir sur le territoire ou de vous exposer à des amendes et à des poursuites pénales.



En sécurisant nos frontières, nous évitons également les souffrances causées par l'immigration clandestine. Les personnes qui envisagent de faire le dangereux voyage pour entrer illégalement aux États-Unis doivent savoir que leur sécurité, voire leur vie, est menacée. Les groupes criminels, les cartels et les trafiquants d'êtres humains ciblent les migrants illégaux, les soumettant à la violence, à l'extorsion et à l'agression. Beaucoup de ceux qui tentent le voyage n'arrivent jamais à destination.



Le gouvernement des États-Unis prend également des mesures à l'encontre de ceux qui aident d'autres personnes à entrer illégalement dans le pays. Récemment, les États-Unis ont annoncé une nouvelle politique de restriction des visas pour les fonctionnaires étrangers - y compris le personnel des services d'immigration, des douanes et des autorités portuaires - qui ne font pas leur part d’effort pour mettre fin à l’immigration illégale. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de restrictions similaires imposées aux personnes travaillant dans les secteurs du transport et du tourisme. Ceux qui ferment les yeux ou profitent de la mise en danger de personnes vulnérables ne sont pas les bienvenus dans notre pays.



Le choix est clair : respectez la loi



Les risques liés à une tentative d'immigration illégale aux États-Unis ou à une violation de la législation américaine en matière d'immigration dépassent largement les avantages potentiels. Vous risquez d’y laisser votre vie, d’être victime de criminels ou

compromettre votre avenir et celui de votre famille.



Pour tout le monde, le message est simple : faites le bon choix, respectez la loi et ne mettez pas en péril votre sécurité, votre famille ou votre avenir.