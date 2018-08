​Nicki Minaj accusée de tentative de meurtre par son ex-compagnon

Alors que son album Queen vient tout juste de sortir, Nicki Minaj s'est retrouvée au cœur d’une sombre affaire médiatique. Son ex, le rappeur Safaree, vient en effet de l’accuser publiquement de tentative de meurtre.



Les histoires d’amour de Nicki Minaj avec d’autres rappeurs finissent généralement mal. En janvier 2017, l’interprète de Chun Li annonçait sa rupture avec Meek Mill, après deux ans de relation. « Pour confirmer, oui je suis célibataire. Je me concentre sur mon travail et j’ai hâte de partager ça avec vous bientôt. Bonne année. Je vous aime » avait à l’époque déclaré la star sur Twitter.



La rappeuse, qui affole régulièrement la toile, a ensuite fait une révélation choc en mai 2018 en affirmant être en couple avec Eminem. Les fans ravis ont néanmoins très rapidement déchanté en apprenant qu’il s’agissait en fait d’une grosse blague. Dommage, surtout au vu de la complicité des deux artistes sur leurs morceaux communs, notamment sur le titre Majesty, présent sur le nouvel album de Nicki Minaj sobrement intitulé Queen.



Alors qu’elle devait probablement fêter la sortie de ce quatrième opus solo, la star de 35 ans est de nouveau rattrapée par ses problèmes de cœur, cette fois-ci bien plus graves. L’interprète d’Anaconda est en effet accusée par son ex-petit ami de tentative de meurtre. Le mardi 14 août, le rappeur Safaree a publié des tweets hallucinants dans lesquels il explique que Nicki Minaj a voulu l’agresser au couteau en 2014, alors qu’ils étaient encore ensemble.



La star serait à l'époque sortie de ses gonds car elle soupçonnait son ex d’avoir eu recours à des services de prostituées. « Nous nous connaissions par cœur. On avait tout pour nous. Je n'ai pas utilisé ta carte bancaire pour les services de prostituées. Nous ne nous faisions pas confiance. Tu as merdé, j'ai merdé » a d’abord écrit Safaree sur le réseau social. Le rappeur a ensuite ajouté : « Souviens-toi de la nuit où tu m'as poignardé et que j'ai failli mourir, la police et les secours ont dû me sortir du lit avec un brancard. J'ai dû leur mentir et dire que j'avais essayé de me suicider pour ne pas qu'ils te conduisent en prison. Quand ce genre de chose se produit plus d'une fois, il est temps d'en parler ». Après ces déclarations, l’ex de Nicki Minaj a tout de même assuré ne pas avoir de rancœur envers elle. De son côté, l’intéressée aurait démenti ces propos d'après TMZ. Le site américain affirme néanmoins avoir eu accès à une vidéo datant de 2014, sur laquelle la chanteuse poursuit son ancien boyfriend avec un couteau. Affirmations sérieuses ou recherche du buzz de la part de son ex ? Quoi qu’il en soit, ces accusations ont sans doute plombé l’ambiance chez la reine du hip-hop.