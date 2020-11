​Nomination de Antoine Félix Diome à la tête du ministère de l’Intérieur : Moussa Taye exige sa démission

La nomination de Antoine Félix Diome au poste du ministère de l’Intérieur, a été mal accueilli par le camp de l'ex maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Son porte-parole Moussa Taye récuse l’ancien substitut du Procureur dans le cadre de la traque des biens mal acquis, qu’il accuse d’être le bras armé de Macky Sall en perspective des prochaines échéances électorales.



« Au vu de ses services, Antoine Félix Diome n’a pas le profil requis pour être ministre de l'Intérieur. Simplement parce que le ministre de l’Intérieur doit être impartial. Sion interroge son passé de magistrat, il a été à la pointe du complot contre Karim Wade, et Khalifa Sall. C’est la raison pour laquelle, nous récusions sa nomination à ce poste, et nous exigeons sa démission. Nous voulons un ministre de l’intérieur impartial et juste qui défende les intérêts des Sénégalais et non quelqu’un qui est commandé pour défendre les intérêts de Macky Sall », martèle Moussa Taye.



Mieux, se souvient M. Taye : « Au niveau de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), Antoine Félix Diome a été nommé comme Procureur spécial alors qu’il n’a même pas le cadre requis. Il a été plus dur contre Karim Wade. Il a été récompensé agent du chef de l’Etat. Et lors du procès de Khalifa Sall, il a été pire même que le procureur de la République. Au vu de son passé et le rôle qu‘il a eu à jouer dans le milieu politico juridique, il n’est pas en mesure d’être au ministre de l’Intérieur ».



Poursuivant sa réaction au micro de Walf radio, Moussa Taye soutient qu’au-delà de la récompense, pour service rendu, Antoine Félix Diome « est en service commandé cette fois, pour traquer l’opposition, pour parachever l’œuvre de Macky Sall à travers le troisième mandat ».