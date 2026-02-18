​Opération de sécurisation à Kolda : plus de 44 kg de chanvre indien saisis, un individu arrêté

Le Commissariat central de Kolda (sud) a réalisé, le 17 février 2026, deux opérations distinctes ayant conduit à la saisie totale de 44,1 kilogrammes de chanvre indien et à l’interpellation d’un suspect, selon un communiqué de la police.



La première opération, menée aux environs de 08 heures du matin, a conduit à la saisie de trois sacs contenant 41,6 kg de chanvre indien. Cette saisie a eu lieu grâce à l’exploitation d’un renseignement opérationnel relatif à un trafic de stupéfiants. Les policiers se sont rendus sur les lieux indiqués et ont découvert la drogue.



D’après la police, un agent des Eaux et Forêts, en mission de contrôle de routine, avait préalablement sommé le conducteur de s'arrêter. Ce dernier aurait refusé d’obtempérer et a pris la fuite, abandonnant son chargement que les enquêteurs ont initialement pu confondre avec du charbon de bois avant vérification.



Le même jour, aux alentours de 12 heures, suite à des informations précises, un dispositif de surveillance a été instauré au quartier Sare Kémo. Lors de la patrouille de sécurisation, les policiers ont repéré trois (03) individus au comportement suspect à proximité de deux motocyclettes. Malgré une tentative de fuite généralisée à la vue des forces de l'ordre, l'un des suspects a été appréhendé.



La perquisition sur les lieux a permis de saisir un sac contenant 2,5 kg de vrac ainsi que 19 cornets de chanvre indien conditionnés dans un sachet bleu. Le mis en cause a été conduit au poste pour la suite de la procédure, tandis que les deux motos et les stupéfiants ont été placés sous scellés.