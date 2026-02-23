​Opérations de sécurisation à Kédougou : 05 mineurs auditionnés, 03 sites d’orpaillage clandestin démantelés

La Légion de Gendarmerie de Kédougou (sud-est) a conduit, le samedi 21 février 2026, de 10h00 à 17h00, plusieurs opérations dans son secteur de compétence, notamment les postes avancés de Gamba-Gamba et de Saeinsoutou.



Ces opérations ont permis le démantèlement de trois (03) sites d’orpaillage clandestin situés respectivement dans les villages de Bantanko, Bondala et Mouran. 14 groupes électrogènes, 06 marteaux- piqueurs, 08 motopompes, 05 machines – pompes, 02 panneaux solaires et une pompe à eau ont été saisis. 25 machines cracheuses, 05 dispositifs de forage électrique, 07 motopompes et plusieurs abris de fortune ont été détruits sur place.



Dans le même sillage, la Section de Recherches de Kédougou a procédé à l’interpellation d’un individu pour « trafic de migrants et traite de personnes », ainsi qu’à l’audition de cinq (05) mineurs pour nécessité d’enquête.

D’après le communiqué de la gendarmerie, les mineurs, entrés sur le territoire sénégalais en provenance du Mali, avaient pour objectif de travailler sur des sites d’orpaillage moyennant rémunération. Selon leurs déclarations concordantes, ils seraient issus de la même famille. Leurs parents auraient organisé leur voyage depuis le Burkina Faso, en liaison avec le mis en cause, chargé de les récupérer à la frontière sénégalo-malienne.



Entendu par les enquêteurs, le suspect aurait reconnu, sans ambages, les faits qui lui sont reprochés. L'enquête se poursuit.