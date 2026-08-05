​Oudalaye : Kiiraay désigne Boubacar Diallo comme candidat à la mairie et poursuit sa percée politique

Le parti présidentiel Kiiraay Les Patriotes Républicains poursuit son implantation dans la région de Matam. Réunis à Fourdou, dans la commune de Oudalaye, les responsables locaux ont officialisé leur soutien à Boubacar Diallo, actuel adjoint au maire, comme candidat du parti aux prochaines élections municipales. Ils ont également lancé un appel aux populations à rejoindre les rangs de cette nouvelle formation politique.



Selon les responsables du parti, cette rencontre a rassemblé des représentants de l'ensemble des villages de la commune afin de réaffirmer leur adhésion à Kiiraay Les Patriotes Républicains et leur soutien aux actions du président de la République.



« Nous avons convié l'ensemble des responsables issus de la commune de Oudalaye, à raison d'un responsable par village, pour montrer leur adhésion et leur satisfaction par rapport à ce que réalise le parti du Président. Aujourd'hui, toutes les forces vives de la commune sont représentées. Nous espérons, sans murmures ni hésitations, remporter les prochaines élections », a déclaré Boubacar Diallo, adjoint au maire de la commune de Oudalaye.



À l'issue de cette rencontre, les responsables du parti ont porté leur choix sur Boubacar Diallo pour conduire les couleurs de Kiiraay Les Patriotes Républicains lors des prochaines échéances municipales.



« Avec l'ensemble des responsables politiques de la commune de Oudalaye, nous sommes tous d'accord pour faire de Boubacar Diallo le candidat du parti Kiiraay Les Patriotes Républicains dans la commune », a affirmé un responsable du mouvement.



Cette mobilisation intervient dans un contexte de recomposition politique dans la région de Matam, où la nouvelle formation présidentielle multiplie les adhésions, y compris dans des zones considérées jusque-là comme des bastions de l'Alliance pour la République (APR).



Dans le département de Ranérou, les responsables de Kiiraay Les Patriotes Républicains intensifient également leurs activités de terrain à travers le Ferlo, avec l'ambition de renforcer durablement l'implantation du parti dans cette partie du pays.



Selon iRadio, cette dynamique témoigne de la volonté des responsables du parti présidentiel de consolider leur présence dans le département et de préparer les prochaines échéances électorales.