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​Ouest-Foire : le danseur de Wally Seck, Ndiap Zo, arrêté en possession de drogue



​Ouest-Foire : le danseur de Wally Seck, Ndiap Zo, arrêté en possession de drogue
La Brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar a procédé à l'interpellation de plusieurs individus, parmi lesquels figure Ndiap Zo, danseur de l'artiste Wally Seck. Selon des informations rapportées par Seneweb, les personnes arrêtées sont placées en garde à vue depuis jeudi dans les locaux de ladite Brigade.

 Les mis en cause pourraient faire l'objet de poursuites pour « association de malfaiteurs, détention et usage de drogue dure ».

Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant la présence d'un groupe d'individus dans un appartement situé à Ouest-Foire, où les enquêteurs auraient découvert des substances illicites, notamment de l'ecstasy et de la cocaïne.
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Fatime Gueye

Vendredi 12 Juin 2026 - 17:36


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