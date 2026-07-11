​Paix et sécurité dans l'espace UEMOA : un livre blanc pour renforcer la lutte contre le terrorisme et sécuriser les frontières

Les participants à la 7ᵉ réunion du Comité de haut niveau sur le chantier « Paix et sécurité » de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont passé en revue les principaux défis sécuritaires auxquels fait face la sous-région. Face à la persistance du terrorisme et de la criminalité transfrontalière, la Commission de l'UEMOA a élaboré un livre blanc destiné à repenser les stratégies de défense et à accélérer la sécurisation des frontières.



Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre sénégalais de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a insisté sur le rôle central de la paix et de la sécurité dans le processus d'intégration régionale.



« La paix et la sécurité constituent des fondements indispensables de notre ambition commune de développement durable, d'intégration réussie et de prospérité collective », a-t-il déclaré, saluant l'engagement des États membres dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Selon lui, la présence des délégations à Dakar témoigne d'une volonté commune de faire face, de manière concertée, aux menaces qui pèsent sur la sous-région.



Le chef de la diplomatie sénégalaise a souligné que cette septième réunion intervient à un moment où les États de l'Union doivent faire preuve de « clairvoyance, de cohérence et de courage » dans la conduite de leurs politiques sécuritaires. Il a rappelé que les menaces actuelles sont « multiples, mouvantes et interconnectées », nécessitant une réponse coordonnée fondée sur la confiance mutuelle.



Les travaux ont également permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre des décisions issues de la précédente session et d'apprécier l'évolution de la situation sécuritaire afin d'identifier de nouvelles actions susceptibles de consolider la paix et la stabilité dans l'espace communautaire.



De son côté, le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a annoncé l'élaboration d'un livre blanc sur le chantier « Paix et sécurité » de l'Union. Au micro d'iRadio, il a expliqué que ce document répond à la nécessité d'un renouveau stratégique et opérationnel.



« Ce document intègre une vision renouvelée du paradigme de la paix et de la sécurité ainsi qu'une approche innovante pour mieux traiter les questions sécuritaires dans l'espace communautaire », a-t-il précisé.



À travers cette initiative, l'UEMOA entend adapter son dispositif de prévention et de réponse aux nouvelles formes de menaces, tout en renforçant la coopération entre les États membres pour préserver la stabilité et la sécurité de la sous-région.