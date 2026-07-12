Médina Yoro Foulah : Alpha Bachir Barry prend les rênes de la coordination communale de la Coalition Diomaye Président





La Coalition Diomaye Président (CDP) renforce son implantation à Médina Yoro Foulah avec l'installation d'un nouveau coordonnateur communal. À l'issue d'une assemblée générale tenue samedi 11 juillet, sous la supervision du coordonnateur départemental de la coalition présidentielle, les militants ont porté leur choix sur Alpha Bachir Barry pour conduire les destinées de la structure communale.



Âgé de 32 ans et gestionnaire de formation, ce militant de PASTEF s'installe à la tête de la coordination avec l'ambition de consolider la présence de la coalition dans la commune. Dans son premier discours en tant que coordonnateur, Alpha Bachir Barry a lancé un appel au rassemblement, invitant toutes les forces vives acquises aux idéaux du Président de la République à unir leurs efforts afin de faire de la Coalition Diomaye Président la première force politique de la collectivité.



Le nouveau responsable a promis de travailler en parfaite synergie avec l'ensemble des mouvements, associations et acteurs favorables au chef de l'État pour concrétiser les ambitions du projet présidentiel à Médina Yoro Foulah et au-delà.



Pour atteindre cet objectif, Alpha Bachir Barry entend miser sur une stratégie de proximité. Il prévoit d'engager un vaste travail de massification et d'animation politique à travers l'installation de cellules dans les différents quartiers de la commune. Selon lui, cette dynamique organisationnelle devra s'accompagner d'actions concrètes en faveur du développement local.



Le coordonnateur communal a notamment annoncé la poursuite de l'organisation de formations qualifiantes destinées aux jeunes et aux femmes. Il souhaite également accompagner les groupements féminins dans leur processus de formalisation afin de leur permettre d'accéder plus facilement aux mécanismes de financement et de développer durablement leurs activités génératrices de revenus.



Pour Alpha Bachir Barry, son engagement au sein de la coalition présidentielle est avant tout motivé par les nombreux projets structurants annoncés pour le département de Médina Yoro Foulah. Il cite notamment la réalisation d'un hôpital de niveau 2, l'implantation d'une unité industrielle de la SONACOS ainsi que le futur pôle industriel, qu'il considère comme des opportunités majeures pour transformer durablement l'économie locale.



« Médina Yoro Foulah n'a pas droit à l'erreur », a-t-il déclaré, estimant que les populations doivent se mobiliser autour de ces projets afin d'assurer leur réussite et de faire du département un véritable pôle de développement.