Grand Magal 2026 : Touba exige un retour strict à la spiritualité

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a présidé la réunion du Comité d'organisation le samedi 11 juillet à Touba. Le porte-parole du khalife général des mourides veut faire de l’édition 2026 un « moment exclusivement dédié à la spiritualité ». Le thème de cette année est « Les vertus ». L'événement célèbre le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a rappelé que le Magal n'est pas « une manifestation folklorique ». Selon lui, Touba est une ville sainte avec des règles strictes. Il a prévenu que « toute initiative ou activité contraire aux orientations du khalife général » est interdite.



Le porte-parole a aussi demandé aux journalistes de respecter le caractère sacré de l'événement. Les médias doivent mettre en avant « les récitals du Saint Coran, des écoles coraniques » et les mosquées. Il les invite à éviter les images qui nuisent au pèlerinage.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a également rappelé les ordres de Serigne Mountakha Mbacké pour les Baye Fall. Ces derniers ont reçu une « mission essentielle » pour protéger la ville sainte. Ils doivent garantir le respect des valeurs religieuses.



Le Comité d'organisation a enfin dévoilé le programme du 1er au 19 Safar 1448 de l'Hégire. Les autorités vont aider les associations et les dahiras. Ce plan va assurer « le bon déroulement des activités spirituelles, logistiques et sociales » pour les millions de fidèles.