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​Paris en ligne illégaux : la Lonase poursuit des sites pour "blanchiment de capitaux" et "fraude fiscale"



​Paris en ligne illégaux : la Lonase poursuit des sites pour "blanchiment de capitaux" et "fraude fiscale"
La Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase), qui détient le monopole des jeux de hasard, des pronostics et des activités assimilées a rappelé dans un récent communiqué que les seules plateformes de paris en ligne autorisées à exercer au Sénégal sont Click Digital Marketing, Sunubet, Lonase.bet, Betclic, Bwinners, PMU Online, Lonase 22bet, Lonase Way, Lonase-Loto-Senegal, PMU Sénégal, Linebet, Mojabet, Melbet, Megalink, Betsama, LPbet et Service en ligne international (1xBet).

La Lonase a également précisé que toutes les plateformes qui ne figurent pas sur cette liste opèrent illégalement. Leurs responsables, ainsi que les opérateurs de paiement qui les accompagnent, s'exposent à des poursuites judiciaires, conformément à la loi.

D’après le journal Libération, après cette mise en garde, la Lonase est passée à l'action au début du mois de juillet 2026. À la suite d'un contrôle des jeux en ligne, elle a ciblé les plateformes Mégapari, Paris Massif, Pesa, Afropari, Betpari, Wowo-bet, iwin, 888starz et 1Wxsj, ainsi que les sociétés Monetbil et Orange Finances Digitales.

Une enquête a alors été discrètement ouverte par la DSC pour « association de malfaiteurs, exploitation illégale de jeux de hasard, blanchiment de capitaux, fraude fiscale aggravée et complicité par fourniture de moyens de paiement ».

Dans sa plainte, la Lonase a affirmé que ces plateformes, qui opèrent dans l'illégalité, utilisent des agrégateurs de services de paiement et collectent les mises grâce aux services de monnaie électronique. Selon elle, ce système a permis de faire circuler des milliards de FCFA dans des circuits occultes, sans aucun contrôle de l'État.

La Lonase a enfin rappelé qu'elle avait déjà adressé, dès février 2022, une mise en demeure à Orange Finances Mobiles Sénégal. Malgré cela, l'entreprise continuerait de travailler avec les plateformes mises en cause, alors qu'elle sait qu'elles ne sont pas autorisées.
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Fatime Gueye

Lundi 20 Juillet 2026 - 12:32


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