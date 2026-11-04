Vague de chaleur sur le pays : l'ANACIM a annoncé des pics de température atteignant 40 °C durant tout le mois de novembre

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologique a publié son bulletin de prévision pour la période du 4 au 30 novembre 2026. Les services météo ont signalé un maintien de la chaleur sur l’ensemble du territoire avec un pic attendu durant le week-end des 7 et 8 novembre 2026.



Pour la période du 4 au 9 novembre 2026, l'ANACIM a prévu des températures maximales variant selon les zones géographiques. Dans les localités de Matam, Podor, Linguère, Louga, Diourbel et Kaffrine, le mercure a été annoncé entre 37 et 42 °C. Les régions de Tambacounda et Bakel ont enregistré des prévisions situées entre 36 et 41 °C, tandis que les zones de Kolda, Ziguinchor et Kédougou doivent s'attendre à des valeurs comprises entre 33 et 37 °C. Sur le littoral, Dakar a affiché des températures prévues de 30 à 34 °C, contre 32 à 36 °C pour Saint-Louis et Mbour. À Thiès et Diourbel, les maximales peuvent atteindre 36 à 38 °C, avec des pointe à 40 °C les 7 et 8 novembre 2026.



Les prévisionnistes ont indiqué une persistance des fortes chaleurs du 10 au 16 novembre 2026 dans les terres, avec des moyennes hebdomadaires comprises entre 35 et 40 °C dans les parties Nord et Est du pays. L'agence météorologique a souligné une baisse progressive à partir du 17 novembre 2026, entraînant une fraîcheur durant la nuit et la matinée en fin de mois. L'ANACIM a recommandé aux populations de s'hydrater régulièrement et de limiter l'exposition au soleil pendant les heures les plus chaudes.

