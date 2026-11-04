JOJ 2026 : Ousmane Sonko promet des primes spéciales et une gratification globale pour les 136 athlètes du Sénégal

Le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko a effectué une visite au village olympique ce mercredi 4 novembre 2026. Le responsable institutionnel a félicité l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et la cérémonie d'ouverture menée par le COJES, tout en réaffirmant le soutien total de la représentation nationale aux compétiteurs engagés dans le tournoi.
Lors de cette rencontre avec les sportifs, le dirigeant a annoncé un dispositif d'encouragement financier et institutionnel pour la délégation nationale. « Au-delà des médaillés, tous les athlètes sénégalais seront récompensés par l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré face aux équipes. Ousmane Sonko a précisé la nature des gratifications prévues pour les représentants du pays. « Il y aura des primes spéciales pour ceux qui auront gagné quelque chose », a-t-il affirmé avant d'ajouter qu'« il y aura une récompense globale ».
Le président du Parlement a insisté sur l'importance de la présence sportive sénégalaise, forte de 136 pratiquants répartis dans 23 disciplines. « La deuxième victoire qu'il faut avoir, c'est celle de la participation », a-t-il souligné au village olympique en rappelant aux jeunes compétiteurs que « le comportement doit être exemplaire ». Ousmane Sonko a conclu son discours en encourageant les athlètes âgés de 13 à 18 ans à poursuivre leur préparation pour remporter des distinctions sur la scène internationale.
Lors de cette rencontre avec les sportifs, le dirigeant a annoncé un dispositif d'encouragement financier et institutionnel pour la délégation nationale. « Au-delà des médaillés, tous les athlètes sénégalais seront récompensés par l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré face aux équipes. Ousmane Sonko a précisé la nature des gratifications prévues pour les représentants du pays. « Il y aura des primes spéciales pour ceux qui auront gagné quelque chose », a-t-il affirmé avant d'ajouter qu'« il y aura une récompense globale ».
Le président du Parlement a insisté sur l'importance de la présence sportive sénégalaise, forte de 136 pratiquants répartis dans 23 disciplines. « La deuxième victoire qu'il faut avoir, c'est celle de la participation », a-t-il souligné au village olympique en rappelant aux jeunes compétiteurs que « le comportement doit être exemplaire ». Ousmane Sonko a conclu son discours en encourageant les athlètes âgés de 13 à 18 ans à poursuivre leur préparation pour remporter des distinctions sur la scène internationale.
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