Chambre criminelle de Dakar : le ministère public a réclamé 20 ans de prison ferme contre 2 mis en cause jugés pour vol qualifié

Le procureur de la République près la Chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a requis une peine de 20 ans de réclusion criminelle contre Tamsir Cissé et M. Ndiaye. Lors de l'audience tenue hier mardi, le ministère public a dénoncé la gravité des faits d' "association de malfaiteurs et de vol » qualifié ainsi que la mauvaise foi des mis en cause. La partie civile Serigne Mayoro Dia a réclamé la somme de 8 000 000 F CFA au titre de dommages et intérêts. La défense a plaidé l'acquittement pour l'un des vols et la clémence de la cour. Les juges ont fixé la date du délibéré au 1er décembre 2026.



À la barre, M. Ndiaye a tenté de rejeter la responsabilité de l'effraction sur son coaccusé. « La nuit des faits, j’étais parti acheter un dîner pour ma femme. J’ai croisé T. Cissé, qui m’a dit qu’il se rendait à l’hôtel Albarka pour voir sa copine. Je l’ai accompagné. En cours de route, il m’a dit que le magasin n’était pas fermé et s’est introduit à l’intérieur. Il est ressorti avec une caisse remplie de tissus qu’il traînait derrière lui. Je lui ai simplement prêté main-forte pour la poser sur le trottoir. C’est à ce moment précis que les policiers sont arrivés », a affirmé l'accusé devant le tribunal. Tamsir Cissé a pour sa part contesté son implication dans le premier cambriolage.



Pour rappel, les faits remontent à la nuit du 23 mai 2024 vers 4 heures du matin. Les agents de la sûreté urbaine ont surpris les 2 hommes en train de prendre la fuite à bord d'un taxi après avoir sectionné les cadenas et défoncé la porte d'un magasin de tissus appartenant au commerçant Liu Bao. L'enquête a également attribué à Tamsir Cissé un autre cambriolage nocturne survenu en janvier 2024 dans le magasin de matériel électronique de Serigne Mayoro Dia, où des ordinateurs, des téléphones et de l'argent liquide ont disparu.