Tribunal de Thiès : le procureur requiert 8 ans de prison ferme contre 4 présumés homosexuels

Le procureur de la République près le tribunal des flagrants délits de Thiès a requis une peine de 8 ans de prison ferme contre Kalidou Diallo alias Pape Kane, Mamadou Seydou Diallo, El Hadj Mamadou Lamine Fall et Amath Khady Thiam. Le ministère public a réclamé cette sanction à l'issue de l'audience où les 4 mis en cause ont répondu des faits « d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH ». Le juge a fixé la date du délibéré au 11 novembre 2026.



L'affaire a commencé le 17 octobre 2026 lorsque les éléments du poste de police de Nguinth ont initié une opération d'infiltration sur une application de rencontres entre hommes. Les agents ont monté des rendez-vous discrets pour piéger et interpeller les suspects. Lors de sa déposition à la barre, Kalidou Diallo a affirmé qu'« il a fait la connaissance d'un individu sur le site avant de l'inviter chez lui », avant de découvrir la qualité de policier de son visiteur. Les enquêteurs ont extrait de son téléphone des vidéos explicites ainsi que des conversations, puis la procédure a retenu le grief de transmission du VIH.



Les autres prévenus ont avancé diverses explications devant le tribunal pour justifier l'usage de l'application. El Hadj Mamadou Lamine Fall a déclaré qu'« il s'était inscrit sur la plateforme dans l'espoir d'obtenir un voyage à l'étranger », tandis que Mamadou Seydou Diallo a invoqué une mission de sensibilisation, en contradiction avec la saisie de lubrifiants à son domicile. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 11 novembre 2026.