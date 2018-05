​Passation d'un marché : Armp contredit la Dcmp et autorise l'Apix à ...

Dans le cadre de la passation des marchés publics, la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) avait refusé d’autoriser la poursuite de la procédure de passation du lot 2 du marché relatif aux travaux de construction et d’aménagement de huit haltes et deux gares (Thiaroye et de Keur Mbaye Fall) dans le cadre du projet du Ter, à Apix, mais l’Armp l'a désavouée purement et simplement afin d’autoriser cette passation.



Contre toute attente, l’Armp a autorisé la passation du marché même si c’est sous réserve de la prise en compte des recommandations de la Dcmp.