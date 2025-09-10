​Patisen : les travailleurs menacent d'observer une grève pour dénoncer leurs conditions de travail

Une vague de mécontentement secoue l'entreprise Patisen, une entreprise agroalimentaire leader au Sénégal. Les travailleurs se sont rassemblés hier, mardi, devant les locaux de la société pour exprimer leur frustration et dénoncer leurs conditions de travail, menaçant de déclencher une grève.



La colère des employés a été exacerbée par le licenciement jugé « injuste » du chef du personnel. Selon le délégué du personnel, cette décision a été prise sans aucune considération pour les travailleurs. « Nous sommes prêts, tous pieds fermes pour qu'au moins les droits des travailleurs soient respectés », a-t-il affirmé.



Lamine D. a listé une série de griefs graves :des salaires jugés "dérisoires". Selon lui, certains employés toucheraient un salaire mensuel de seulement 70 000 ou 75 000 francs CFA. « Si vous payez la location, votre transport, votre nourriture, 70 000 francs ne peuvent rien contre ça », s'est indigné le délégué.



Il a aussi dénoncé l’absence de plan de carrière. A l'en croire, les travailleurs se plaignent d'un manque de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. La santé des employés serait « complètement menacée » en raison de conditions de travail précaires.



La situation, qualifiée de "grave", pourrait rapidement dégénérer si les revendications des employés ne sont pas prises en compte par la direction. Les travailleurs de Patisen se disent déterminés à obtenir le respect de leurs droits et une amélioration de leur qualité de vie au travail, livre iradio.