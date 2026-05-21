Mondial 2026: Pape Thiaw «assume» l’absence de Malang Sarr et défend une «liste équilibrée»

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé ce jeudi 21 mai une liste des 28 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Cette équipe représente la continuité, avec 22 joueurs qui ont participé à la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Cependant, une absence de taille : celle du défenseur de Lens, Malang Sarr, vice-champion de France. Pape Thiaw a justifié ses choix et estime avoir choisi les meilleurs joueurs du moment.



«C'est un choix que j'assume, même si Malang Sarr a fait une très bonne saison, c'est un excellent joueur. (…) Je n’ai pas eu de doute pour faire cette liste. J’ai confiance en mon équipe», s'est justifié le sélectionneur, en conférence de presse.



Pape Thiaw a néanmoins admis que Malang Sarr aurait pu être sélectionneur, avant de nuancer ses propos en assumant l’entière responsabilité de ses choix. «J’ai eu l’occasion de discuter avec lui. C’est un garçon discipliné que j’ai tenu à féliciter de vive voix pour sa remarquable saison (…) mais nous avons constitué un groupe équilibré, cohérent et mûrement réfléchi, capable de répondre aux exigences d’une Coupe du monde, une compétition de très haut niveau, intense et particulièrement longue »,



Dans sa liste de joueurs convoqués, le sélectionneur a misé sur la continuité. Sadio Mané sera le leader offensif, épaulé par Ismaïla Sarr. Au milieu, Idrissa Gueye apportera son expérience, tandis que la défense sera dirigée par Kalidou Koulibaly. Dans les buts, Édouard Mendy offrira des garanties solides.



Logé dans une poule I relevée avec la France, la Norvège et l’Irak, le Sénégal lancera son Mondial le 16 juin à New York face aux Bleus.