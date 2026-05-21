Diourbel : l’influenceur Khadim Bèye placé sous mandat de dépôt pour diffamation contre un député du parti Pastef

A diourbel, à environ 150 km à l'est de Dakar, l’influenceur Khadim Bèye a été placé sous mandat de dépôt, mercredi 20 mai, pour des faits présumés de diffamation contre le député du parti Pastef (pouvoir), Cheikh Thioro Mbacké.



Selon le quotidien L’Observateur, Khadim Bèye, très suivi sur les réseaux sociaux (Tiktok, Facebook, Instagram), est accusé d’avoir tenu des propos jugés offensants contre le député de la majorité parlementaire. Son interpellation fait donc suite à une plainte de la présumée victime.



Au cours de l’information judiciaire, si rien n’a filtré des propos incriminés, Khadim Bèye est actuellement incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Son procès en audience de flagrants délits est fixé au 4 juin prochain. S'il est reconnu coupable, le prévenu encourt une peine maximale de deux ans de prison ferme.