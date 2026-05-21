Affaire d’émigration clandestine : Ass Dione dans le viseur de la Brigade de recherches de Keur Massar

Le chanteur religieux Ass Dione de nouveau dans la tourmente judiciaire. À peine extrait de prison dans le cadre d’une nouvelle procédure liée à une affaire présumée d’escroquerie au visa, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar ((banlieue de Dakar).



Selon des informations du journal Libération, Ass Dione est accusé d’avoir encaissé une somme de 2,3 millions de francs CFA sans respecter son engagement. Les faits remonteraient à l’année 2023, lorsque deux candidats à l’émigration souhaitaient rejoindre les États-Unis en transitant par le Nicaragua. C’est dans ce contexte qu’ils auraient remis l’argent au chanteur religieux, présenté également comme gérant d’une agence de voyage.



Entendu par les enquêteurs, Ass Dione aurait reconnu les faits dans son procès-verbal et se serait engagé à rembourser les fonds perçus.



D’après le journal, il devrait être déféré vendredi prochain devant le procureur Saliou Dicko, sauf changement de programme.