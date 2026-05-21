Mondial 2026 : une liste officielle des 28 joueurs des "Lions de la Téranga" dévoilée sans Malang Sarr

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a rendu public ce jeudi 21 mai sa liste de 28 joueurs convoqués pour le Mondial 2026. Deux joueurs quitteront la liste après les deux matchs amicaux, pour respecter les règles de la FIFA qui imposent 26 joueurs.



Pape Thiaw a clairement misé sur la carte de la stabilité et de la continuité. L'absence de Malang Sarr reste la seule véritable surprise majeure de cette liste de 26 Lions. Alors que le défenseur du RC Lens sortait d'une saison pleine et avait publiquement clamé son envie de rejoindre la Tanière, le staff technique a finalement choisi de s'en passer. Ce choix fort confirme la volonté du sélectionneur de préserver l'équilibre interne d'un groupe où les places en charnière centrale valent très cher.



PressAfrik vous présente la liste du sélectionneur :



Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw et Yehvann Diouf



Défenseurs : Krépin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismaïl Jakobs, Ilay Camara



Milieux : Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye



Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng et Chérif Ndiaye