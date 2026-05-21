Football : Bara Sapoko Ndiaye, le prodigue sénégalais qui s’envole vers le Mondial 2026

Le football sénégalais s'est trouvé un nouveau prodige. À seulement 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye est la grande surprise de la liste du sélectionneur Pape Thiaw pour la Coupe du monde 2026. Né à Mékhé à la toute fin de l'année 2007, ce milieu de terrain central au profil moderne a franchi les étapes à une vitesse vertigineuse. Formé entre la Thiès Academy et l'académie Gambinos Stars Africa en Gambie, il a tapé dans l'œil des recruteurs européens lors d'un essai en Suisse, avant de réaliser le grand saut vers l'Allemagne.



En janvier 2026, le prestigieux FC Bayern Munich recrute le jeune Sénégalais sous forme de prêt. Alors que beaucoup s'attendaient à le voir mûrir patiemment avec l'équipe réserve, Bara Sapoko Ndiaye a instantanément bousculé la hiérarchie bavaroise. Sous la houlette de Vincent Kompany, il dispute ses premières minutes en Bundesliga en avril 2026 face au FC St. Pauli, avant d'enchaîner des titularisations impressionnantes de maturité contre Mayence et Heidenheim. Ses performances de haut vol, caractérisées par un volume de jeu impressionnant et une grande justesse technique, ont d'ailleurs convaincu le géant allemand de lever définitivement son option d'achat pour lui offrir un contrat à long terme.



Cette éclosion express aux yeux du monde ne pouvait pas échapper à la sélection nationale. Courtisé un temps par la Gambie, le jeune homme a toujours clamé son amour exclusif pour les Lions de la Teranga, un choix récompensé par cette convocation historique pour le Mondial 2026.



En rejoignant le groupe au Mexique, aux États-Unis et au Canada, Bara Sapoko Ndiaye s'apprête à apprendre aux côtés de cadres comme Idrissa Gana Gueye, tout en incarnant l'avenir radieux du milieu de terrain sénégalais.