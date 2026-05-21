Accident sur l’axe Ranérou–Matam : un mort et dix blessés

Dans le nord-est du Sénégal, un accident de la circulation survenu mercredi sur l’axe Ranérou–Matam a fait un mort et dix blessés, dont trois dans un état grave. Le drame s’est produit vers 18 heures sur la Route nationale 3, à environ 15 kilomètres de la sortie de Ranérou.



Selon les informations rapportées par iRadio, le véhicule qui transportait des passagers de Ranérou vers Ourossogui, a dérapé avant de se renverser.



Le bilan fait état de onze victimes au total : une personne décédée, trois blessés graves et sept blessés légers.



Alertés après l’accident, les éléments de la 54e compagnie d’incendie et de secours basée à Ranérou sont intervenus pour évacuer les victimes vers le district sanitaire de Ranérou.



La brigade de gendarmerie s’est également rendue sur les lieux afin de constater les faits et d’ouvrir les premières investigations sur les circonstances de l’accident.