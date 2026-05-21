Kolda : deux faux policiers condamnés à 10 ans de réclusion criminelle pour viol

Bacary Souané et Demba Kandé ont été condamnés à 10 de prison ferme par la chambre criminelle de Kolda (sud), au cours d'une audience, mercredi 20 mai. Ils sont reconnus coupables de viol collectif, de pédophilie, d’attentat à la pudeur et d’usurpation de fonction. En plus de cette condamnation, ces criminels doivent également payer solidairement à la victime D.S. la somme de 500 mille francs CFA pour tout préjudice causé.



Les faits remontent à la nuit du 1er au 2 Juin 2024, au quartier Bouna Kane, commune de Kolda, lors d’une cérémonie religieuse. Cette nuit-là, la victime D.S., âgée de 12 ans au moment des faits, a été violée par Bacary Souané et Demba Kandé qui se sont présentés à elle comme étant des policiers qui faisaient un contrôle d’identité.



Elle a été entrainée de force dans un terrain de basket-ball loin des regards. Sur place, les deux accusés l’ont déshabillée avant d’entretenir des rapports sexuels avec elle à tour de rôle. Après leur sale besogne, ils l’ont abandonnée sur les lieux.



Face aux juges du tribunal de Kolda ce mercredi 20 mai, Bacary Souané et Demba Kandé ont contesté les faits. Contrairement à l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction où ils avaient reconnu les faits pour lesquels ils sont poursuivis.



Suffisant pour que le procureur requière 20 ans de réclusion criminelle contre eux pour tous les faits qui leur sont reprochés et une amende 2 millions de francs CFA pour chacun. L'avocat des accusés a plaidé la clémence du tribunal soutenant que Bacary Souané et Demba Kandé, âgés respectivement de 20 et 26 ans, méritent une seconde chance en raison de leur passé sans casier judiciaire.



Ce réquisitoire n’a pas été suivi par la chambre criminelle qui les a finalement condamnés