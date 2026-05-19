​Phase politique de la revue annuelle des réformes dans l’UEMOA : le Sénégal affiche un taux de mise en œuvre de 77%

Dakar a accueilli, ce mardi, la phase politique de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Cet exercice de haut niveau, qui consacre la validation finale des travaux techniques, a permis de dresser le bilan de l’état d'avancement du Sénégal dans l'application des chantiers communautaires.



Au terme de l'évaluation technique de l'année 2025, qui a passé au crible un volume élargi de 145 réformes (contre 132 en 2024), le Sénégal consolide ses acquis en affichant un taux moyen de mise en œuvre jugé satisfaisante de 76,45 % (arrondi à 77 %). Bien qu'honorable, ce score marque un léger fléchissement de 2,14 points de pourcentage par rapport aux 78,59 % enregistrés en 2024.



L’examen des résultats de la phase technique pour les Etats membres montre que globalement d’importants progrès ont été réalisés dans l’application des réformes et l’exécution des politiques et programmes.



Toutefois, des marges de progression sont attendues, notamment en matière de finalisation des processus de validation des documents, de fourniture de pièces justificatives mais également dans l’exécution et le suivi des programmes et projets communautaires.



Face à ces résultats, les autorités sénégalaises ont réitéré leur ferme volonté de corriger les insuffisances logistiques et documentaires afin de maximiser l'exécution des projets.



La rencontre était présidée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, en compagnie du Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) , Abdoulaye Diop.