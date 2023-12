​Podor : les voleurs dictent leur loi à la population de Galoya

Au village de Galoya dans l'arrondissement de Saldé, les populations ne peuvent plus fermer l'œil. Pour cause, dans cette localité les voleurs dictent leur loi. Impuissant face à cette situation qui a créé une psychose, les notables du village lancent un SOS.



« Il y a de cela une vingtaine d'années Galoya a totalement changé de visage sur le plan urbanistique et sur le plan démographique. Au niveau des activités économiques, c'est vrai que tous les corps de métiers sont développés à Galoya. Que ce soit le commerce, une population interloque des bandits de grand chemin et attaquent régulièrement et qui crée l'insécurité dans la commune. Ceci est attesté au moins depuis les 12 derniers mois des vols assez spectaculaire », a déclaré Mamadou Thiam, un des notables du village de Galoya.



Pire, ajoute M. Thiam : « Une maison qui n'est pas loin de là, a été cambriolée, des grilles défoncées et des valeurs inestimables en or, en argent et autres bijoux emportés. Les voleurs, les bandits, en véhicule, une dizaine de personnes en Pick-up avec des fusils dignes de militaire ont attaqué neutralisé des vigiles. Montre que Galoya est un centre spécial, un centre de redistribution », livre Walf radio.