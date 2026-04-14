​Port Autonome de Dakar : l’opération du transbordement de la cargaison du tanker Mersin entamée

Les opérations de sécurisation du tanker Mersin se poursuivent. Le navire a été immobilisé depuis le 27 novembre 2025, au large de Dakar, après avoir subi des avaries majeures. Dans un communiqué publié le 13 avril 2026, le port autonome de Dakar souligne que les prochaines phases du processus se poursuivent, alors que le transbordement de la cargaison a été entamé le 6 avril.



Cette phase de déchargement par transfert vers un autre navire est jugée cruciale par les autorités, qui veulent éliminer définitivement tout risque de pollution marine.



Pour rappel, le navire transportait à son bord 39 000 tonnes de gasoil et d'autres produits pétroliers. Des experts estiment que son explosion aurait occasionné "un drame humain d'une ampleur inédite" et un séisme environnemental.



