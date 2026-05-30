​Premier League : Liverpool se sépare de son entraîneur Arne Slot

Liverpool a annoncé ce samedi 30 mai, le départ « avec effet immédiat » de l’entraîneur Arne Slot, sacré champion d’Angleterre en 2025 à l’issue de sa première saison mais dont la deuxième a été plus laborieuse, sur et en dehors des terrains.



« Le processus de nomination de son successeur est en cours »,a précisé le club du nord-ouest de l’Angleterre, cinquième de la saison de Premier League qui vient de s’achever.



Cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu à Anfield. Malgré une qualification arrachée pour la prochaine Ligue des champions grâce à une cinquième place en Premier League, les attentes étaient bien plus élevées au sein d’un club habitué à jouer les premiers rôles en Angleterre comme sur la scène européenne.



L’ampleur de la déception s’explique en grande partie par le statut du club au moment d’aborder cette saison. Champion d’Angleterre en 2025, Liverpool abordait le nouvel exercice avec l’ambition de conserver sa couronne tout en retrouvant les sommets européens.



Les dirigeants avaient d’ailleurs réalisé un investissement massif sur le marché des transferts afin d’offrir à leur entraîneur un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes du continent.



Les arrivées de joueurs majeurs comme Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitike avaient été saluées comme des mouvements ambitieux. Sur le papier, Liverpool semblait armé pour lutter sur tous les fronts.



Une saison blanche difficilement acceptable à Liverpool



Au-delà du classement final, c’est surtout l’absence totale de trophée qui semble avoir précipité la décision des dirigeants. Liverpool termine la saison sans avoir remporté la moindre compétition.



Pour un club de cette dimension, habitué aux exigences les plus élevées, un tel bilan apparaît insuffisant. Les attentes étaient immenses après les investissements consentis durant le mercato estival. Les supporters espéraient voir leur équipe poursuivre son développement après le titre remporté en Premier League.

