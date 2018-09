​Préparatifs du Forum Galien Afrique ( 27-28 novembre) : les organisateurs déroulent...

Le comité d’organisation du Prix Galien prévue les 27 et 28 novembre 2018 à Dakar à fait face à la presse pour partager avec elle, les derniers développements liés à cette conférence de niveau mondial, sur les questions de santé et d’environnement. Cet événement majeur qui va porter sur le thème : «L’éthique de l’innovation » sera marquée par la présence d’éminentes personnalités, d’experts, de praticiens, de chercheurs y compris des lauréats du Prix Nobel de Médecine.



Partout, dans le monde, le Prix Galien est considéré comme l’équivalent du Prix Nobel de la recherche bio-pharmaceutique. Selon le Professeur Awa Marie Coll Seck, qui assis tait à la rencontre, la santé est considérée comme un facteur de développement. « Macky Sall a accepté de parrainer le Forum Galien pour l’Afrique. Cela se fera du 27 et 28 novembre 2018. Il s’agit surtout d’innovation et d’éthique. Et nous avons 7 thèmes sur lesquels nous allons travailler ».



« Nous verrons la participation d’étudiants en médecine, pharmacie. Tout cela est important parce que nous voulons apporter une approche politique à la santé. La santé est une priorité. Parce que sans santé, il n’y a pas de développement », a soutenu l'ancienne minis tre de la Santé .



E t, ajoute- t-elle, «nous aurons aussi la société civile qui sera représentée lors des débats. Il s’agit de l’accès aux médicaments et aux autres produits. Nous inscrirons aussi tous les médicaments traditionnels. L’innovation, l’éthique tout cela va être important. Nous allons discuter d’autres thèmes comme les maladies non-transmissibles, les épidémies, nous allons parler de malnutrition, de financement de la santé, d’assurance-maladie, d’impact du changement climatique. Il y a en plus de tout ça un forum avec les jeunes, un forum avec les experts, mais aussi le prix qui sera décerné par le président de la République ».